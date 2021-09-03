2/3 социально значимых услуг в Азербайджане перевели в электронный формат

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана на сегодняшний день из общего числа оказываемых услуг электронизировало 103, или две трети от общего числа. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев в интервью журналистам, сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда.

По словам министра, в соответствии с поручением главы государства в последние годы реализуется обширная программа электронного правительства в сфере труда, занятости, социальной защиты, обеспечения, и уже достигнут значительный прогресс. Программа позволяет сократить контакты между чиновником и гражданином, повысить прозрачность и обеспечить модернизацию управления и обслуживания, а также эффективность услуг и их доступность для граждан. В последние годы в несколько раз расширился спектр электронных услуг министерства, кроме того, было обеспечено обслуживание граждан посредством "единого окна" в центрах DOST.

С.Бабаев сообщил, что министерство только за 7 месяцев текущего года оказало в электронном формате 15 миллионов услуг и выдало 400 тысяч справок: «За этот период было назначено 120 тысяч пенсий, пособий и стипендий, благодаря чему отпала необходимость обращения граждан в какие-либо структуры, сборе и представлении документов»

Говоря о значимости портала e-sosial, министр Бабаев отметил, что этот портал предоставляет гражданам доступ ко всей собранной о них социальной информации, а также позволяет им следить за обеспечением своих социальных прав. Каждый желающий может скачать приложения портала для операционных систем Android и iOS. Число активных пользователей e-sosial уже превышает один миллион человек, и это число постоянно растет.