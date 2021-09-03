Баку и Рим обмениваются опытом

Как сообщили haqqin.az в аппарате управления, в рамках мероприятий «Неделя реставрации-2021», организованных Объединением реставрации памятников истории, культуры и городов Италии, Реад Гасымов принял участие в конференциях «Наследие и устойчивость» и «Реставрационные возможности». Руководитель аппарата рассказал о проектах, реализуемых управлением, а также поделился опытом Ичеришехер в проведении реставрационных работ, а также выступил с соответствующей презентацией.

В рамках визита на мероприятиях с участием свыше 20 итальянских компаний, специализирующихся в сфере реставрации и реконструктивно-консервационных работ, компании обменялись мнениями и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Кроме того, Реад Гасымов принял участие во встречах в итальянском городе Матера. Так, в соответствии с подписанным в апреле этого года между городом Матера и Управлением «Ичеришехер» Протоколом о дружбе и сотрудничестве 3 сентября состоялась его встреча с президентом Совета города Матера Антонио Матердомини, посвященная совместным проектам и деятельности в сфере охраны и восстановления культурного наследия. Во встрече принимал участие и посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде.