Посол Катара в Афганистане сообщил о том, что аэропорт Кабула вновь открыли. Об этом пишет газета Al-Jazeera.

Пока что аэропорт открыт для приема гуманитарной помощи, но позже его подготовят и к гражданским рейсам.

По словам катарского посла, взлетно-посадочная полоса в кабульском аэропорту была отремонтирована в сотрудничестве с новыми властями. При этом известно, что из Кабула уже выполняются внутренние полеты - в Мазари-Шариф и Кандагар.

Напомним, что после того как последний американский самолет покинул аэропорт Кабула талибы заявили о полном его контроле. Позже стало известно, что "Талибан" попросил у Турции помощь в управлении аэропортом.