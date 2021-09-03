AzerGold и ICD договорились о взаимопонимании

В столице Узбекистана городе Ташкент в рамках 46-го ежегодного заседания Совета директоров Исламского банка развития (ИБР) между Исламской корпорацией по развитию частного сектора (ICD), входящей в группу Исламского банка развития, и закрытым акционерным обществом (ЗАО) AzerGold был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Основной целью подписания Меморандума о взаимопонимании является установление взаимного сотрудничества, изучение возможностей выпуска сукук (исламского эквивалента облигаций) для удовлетворения растущего спроса ЗАО AzerGold по финансированию проектов. Кроме того, в рамках этого документа стороны определят существующие возможности сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов в Азербайджане, а также другие потенциальные направления сотрудничества, связанные с деятельностью ЗАО AzerGold.

Отметив, что Исламская корпорация по развитию частного сектора привержена поддержке развития стран-членов и продолжит работу в этом направлении, Айман Амин Сежини сказал, что подписанный с ЗАО AzerGold Меморандум является примером плана высокого уровня международной организации по поддержке азербайджанских компаний в доступе к различным источникам финансирования.

Хайям Фарзалиев подчеркнул, что подписанный документ является важным шагом для обеспечения потенциального сотрудничества. Он отметил, что акционерное общество имеет успешный опыт в привлечении различных финансовых ресурсов для реализации горнодобывающих проектов в стране, в то же время подчеркнул важность международного сотрудничества AzerGold в этой сфере. Он выразил уверенность, что предстоящие обсуждения будут полезны для определения других потенциальных сфер деятельности.

Для сведения сообщим, что Исламская корпорация – многосторонняя финансовая организация и входит в группу Исламского банка развития. ICD была создана в ноябре 1999 года с целью финансирования проектов частного сектора стран-членов, содействия развитию конкуренции и предпринимательства, стимулирования международных инвестиций и поддержки их экономического развития путем предоставления консультационных услуг правительствам и частным компаниям. Напомним, что наша страна в 1992 году были избрана членом Исламского банка развития, а в 2002 году – Исламской корпорации.