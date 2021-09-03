Есть что обсудить: Сахиба Гафарова едет в Австрию

С целью участия в 5-й Всемирной конференции председателей парламентов председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 5 сентября отправится в столицу Австрии Вену.

Как сообщили haqqin.az в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, мероприятие, организованное совместно Межпарламентским союзом, парламентом Австрии и ООН, начнётся с 13-й встречи женщин-председателей парламентов. Во время встречи председатель Милли Меджлиса выступит по вынесенным на обсуждение вопросам.

Спикеры, которые примут участие в 5-й Всемирной конференции председателей парламентов, обменяются мнениями по таким темам, как борьба с пандемией, ожидания в постковидный период, связанные с изменением климата неотложные меры, предупреждение дезинформации, вовлечение молодёжи в политику и гендерное равноправие.

Программой визита предусмотрен ряд встреч председателя Милли Меджлиса с участвующими в конференции лидерами делегаций и другими официальными лицами.