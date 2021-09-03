МИД Азербайджана выразил протест Москве
Начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева прокомментировала сообщение, опубликованное на официальном сайте единой информационной системы России в сфере торговли (zakupki.gov.ru) в связи с объявлением тендера на обеспечение миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана, в котором указывается так называемая «Нагорно-Карабахская республика». Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
«По этому вопросу Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики незамедлительно направило российской стороне по дипломатическим каналам протест. До сведения противоположной стороны было доведено, что подобная дезинформация не отвечает духу отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами. Противоположная сторона, в свою очередь, отметила, что это техническая ошибка и что будут предприняты соответствующие шаги по ее устранению, а также к подобным вопросам в будущем будут относиться внимательно», - говорится в комментарии Абдуллаевой.