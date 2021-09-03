Из-за жары: в Азербайджане рекордное потребление электроэнергии

Так, в последний месяц лета рост энергопотребления связан с использованием вентиляционного оборудования и кондиционеров в связи с температурой воздуха, превышавшей климатическую норму.

В августе на территории, где оказывает услуги ОАО «Азеришыг», зафиксирован рекорд потребления электрической энергии. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг».

В августе потребление электроэнергии выросло в среднем на 16,1 миллиона киловатт-час в сутки по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 10 августа ОАО зафиксировало энергопотребление на уровне 72,2 миллиона киловатт-час, что является рекордом в истории электроэнергетики. Подсчеты показали, что в августе общий прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 500,0 миллионов киловатт-час.

ОАО «Азеришыг» доводит до сведения абонентов, что беспрерывное использование вентиляционного оборудования и кондиционеров приводит к увеличению используемой энергии, что, в свою очередь, будет отражено в квитанции, которую абоненты получат в следующем месяце.