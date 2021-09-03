Главный разведчик Пакистана приехал к талибам
Глава межведомственной пакистанской разведки (Inter-Services Intelligence, ISI) генерал Фаиз Хамид прибыл в Кабул во главе делегации официальных лиц. Об этом сообщила газета Times of India.
По информации издания, директор главной пакистанской спецслужбы прибыл в Кабул по приглашению руководства движения "Талибан". Приезд Хамида предшествует объявлению талибами состава нового правительства Афганистана, уточнила газета.
Ресурс AfghanUrdu сообщает, что в программе визита Хамида значится встреча с руководством талибов, он также намерен встретиться с послами Катара, России и Турции.