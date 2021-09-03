Америка без света, воды и связи: последствия урагана "Ида"

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Почти неделя прошла после обрушившегося на Луизиану и Нью-Йорк урагана "Ида", а поиск его возможных жертв продолжается. Полиция ходит из дома в дом в зоне бедствия и проверяет, не осталось ли неучтенных пропавших без вести. По данным на 4 сентября, ураган унес жизни 49 человек, сообщает Vesty.co.il.

Одновременно продолжается очистка улиц от перевернутых машин, обломков домов и грязи, всплывшей из-за не справившейся с большим объемом осадков водосточной системы. "Возвращаться к обычной жизни рано. Погодные условия улучшились, но ураган еще не закончился", - предупредил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи, в штате которого погибли 25 человек. Большинство из них погибли в попавших в бурю автомобилях. Еще 6 жителей штата числятся пропавшими.

В городе Нью-Йорк погибли 11 человек, застрявшие в затопленных квартирах. Среди них двухлетний ребенок. В Луизиане, где скорость ветра достигала 230 км/ч и разрушила часть инфраструктуры, дела обстоят не лучше. Более 800 тысяч жителей этого штата уже несколько дней остаются без электричества, и так продлится до следующей недели. Власти города призвали жителей домов с функционирующим электроснабжением принять на время тех, у кого дома электричества нет.