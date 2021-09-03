Министр обороны Великобритании: «США больше не сверхдержава» наш обзор
Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, предположил, что США больше нельзя считать сверхдержавой в интервью, в котором он также противопоставил подход своего ведомства к кризису в Афганистане действиям Министерства иностранных дел, а также ведомства по делам Содружества и развития.
Его острые комментарии, сделанные во время беспорядочного отступления союзников по НАТО, представлены в журнале Spectator, которые были опубликованы через несколько дней после окончательной эвакуации сил Запада из Кабула.
Ответ на вопрос, продемонстрировал ли выход из Афганистана ограниченность британского могущества на мировой арене, Уоллес начал так: «Очевидно, что Великобритания не является сверхдержавой», а потом переключил внимание на США. «Но сверхдержава, которая к тому же не готова к чему-либо, тоже не является сверхдержавой. Это, конечно, не глобальная сила, это просто большая сила», - сказал министр обороны, которого цитирует The Guardian.
Те, кто близок к министру обороны, признали, что его замечания могут быть истолкованы как направленные против США.
Уоллес также противопоставил действия Минобороны по урегулированию кризиса эвакуации с FCDO.
На выходных выяснилось, что чиновники из внешнеполитического ведомства, возглавляемого Домиником Раабом, не смогли прочитать тысячи электронных писем от депутатов и благотворительных организаций, в которых подробно описывались случаи, когда афганцы пытались бежать из Кабула.
Но министр обороны утверждал, что его ведомство контролирует свои действия, и речь идет в основном об определенной группе афганцев, помогавших союзникам, и членах их семей.
Тем не менее около 1000 из них остаются в ловушке в стране после того, как воздушная эвакуация людей средствами ВВС Великобритании закончилась в минувшие выходные.
Уоллес добавил, что судьбы людей, лояльных союзникам, обсуждались так интенсивно, «что я узнал имена всех афганцев, нуждающихся в помощи...»
Министр обороны также заявил, что сначала думал - в Афганистане «игра окончена» и поддерживаемое Западом правительство падет «еще в июле» и действия по эвакуации британских дипломатов, афганских переводчиков и других должны быть ускорены.
А министр иностранных дел Рааб ранее заявлял депутатам британского парламента, что, по его мнению, афганская столица останется в безопасности до следующего года, и эта точка зрения подтверждалась преобладающими оценками разведки. Но известен скандальный факт: 6 августа министр Рааб отправился в отпуск в роскошный отель на Крите, а вернулся только через 10 дней после падения Кабула - в это время Уоллес находился в Великобритании и отправлял британские войска в аэропорт по мере продвижения «Талибана».
Это не первый раз, когда Уоллес публично критикует США - в середине августа, когда талибы начали добиваться значительных успехов в Афганистане, министр обороны назвал мирное соглашение Дональда Трампа с талибами 2020 года «ошибкой», что «стратегически… вызывает много проблем».
Однако окончательный вывод был санкционирован уже преемником Трампа - Джо Байденом еще в апреле - решение, которое разочаровало Великобританию.
Британский лев намеревался продолжить свое присутствие там. Однако без поддержки вооруженных сил США Великобритания не смогла бы сплотить надежные, альтернативные талибам силы сопротивления. Ну а теперь Лондон обвиняет в неудаче Вашингтон.