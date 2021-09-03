Отдел международной информации и политики 17:07

Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, предположил, что США больше нельзя считать сверхдержавой в интервью, в котором он также противопоставил подход своего ведомства к кризису в Афганистане действиям Министерства иностранных дел, а также ведомства по делам Содружества и развития. Его острые комментарии, сделанные во время беспорядочного отступления союзников по НАТО, представлены в журнале Spectator, которые были опубликованы через несколько дней после окончательной эвакуации сил Запада из Кабула.

Ответ на вопрос, продемонстрировал ли выход из Афганистана ограниченность британского могущества на мировой арене, Уоллес начал так: «Очевидно, что Великобритания не является сверхдержавой», а потом переключил внимание на США. «Но сверхдержава, которая к тому же не готова к чему-либо, тоже не является сверхдержавой. Это, конечно, не глобальная сила, это просто большая сила», - сказал министр обороны, которого цитирует The Guardian. Те, кто близок к министру обороны, признали, что его замечания могут быть истолкованы как направленные против США. Уоллес также противопоставил действия Минобороны по урегулированию кризиса эвакуации с FCDO. На выходных выяснилось, что чиновники из внешнеполитического ведомства, возглавляемого Домиником Раабом, не смогли прочитать тысячи электронных писем от депутатов и благотворительных организаций, в которых подробно описывались случаи, когда афганцы пытались бежать из Кабула. Но министр обороны утверждал, что его ведомство контролирует свои действия, и речь идет в основном об определенной группе афганцев, помогавших союзникам, и членах их семей. Тем не менее около 1000 из них остаются в ловушке в стране после того, как воздушная эвакуация людей средствами ВВС Великобритании закончилась в минувшие выходные.