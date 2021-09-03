Мехрибан Алиева героям Паралимпиады: «Спасибо вам за это!»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила наших спортсменов, завоевавших медали на летних Паралимпийских играх «Токио-2020».

В публикации, размещенной в связи с этим на официальной странице первого вице-президента Мехрибан Алиевой в İnstagram, говорится:

«Азербайджан завершил свое участие на летних Паралимпийских играх «Токио-2020»! Очередные золотые медали завоевали Орхан Асланов и Ламия Велиева, побившая рекорд Паралимпиады. От всей души поздравляю всех победителей! Выражаю благодарность нашим спортсменам! Вы достойно представили Азербайджан! Продемонстрировав высочайший уровень мастерства, решительность, целеустремленность, вы оправдали надежды всех ваших болельщиков! У нас 14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали! Спасибо вам за это! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, радости, счастья, новых побед и достижений!».