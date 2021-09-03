В Азербайджане еще 40 человек умерли от COVID: все так же напряженно

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3 305 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 3 423 пациента вылечились, 40 человек скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Всего в Азербайджане выявлено 439 562 случая заражения коронавирусом, из этого числа 380 710 человек выздоровели, 5 800 пациентов клиник скончались. Лечение 53 052 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.