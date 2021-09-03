Мансимов вспомнил былое: дружба с министром, поездка к Гюлену...
Турецкий бизнесмен азербайджанского происхождения, владелец компании ООО Palmali Мубариз Мансимов, чтобы чаще навещать отбывавшего наказание экс-министра внутренних дел Турции Мехмета Агара, построил близ тюрьмы специальную вертолетную площадку. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал сам Мансимов в интервью телеканалу Halk TV.
Отметим, что с Мехмет Агаром Мубариз Мансимов были близкими друзьями. Эта дружба закончилась несколько лет назад, она не просто закончилась, а переросла во вражду. Говорят, что Агар прибрал к рукам бизнес Мансимова. Он даже заявлял, что Мансимов неоднократно ездил в штат Пенсильвания (США) на встречу с лидером FETÖ Фетхуллахом Гюленом.
«Он ездил к Фетхуллаху Гюлену не один, а много раз. Минимум о десяти его поездках я сам лично знал. У меня нет самолета, нет связей с Гюленом. А его близость с Гюленом была видна. Мы однажды с ним вместе ездили в Пенсильванию, и там каждый знал о том, что у них близкие отношения с Гюленом», - говорил некоторое время назад журналистам Мехмет Агар.
Мансимов же отметил, что подал жалобу на решение суда в вышестоящую инстанцию и в настоящее время дело на рассмотрении. «Меня обвиняют в том, что я помогал им. Какая помощь? Не было никакой помощи. Просто мой отель в 2014 году купил 2 килограмма пахлавы в магазине мучных изделий «Гюллюоглу». Вы не покупали никогда пахлаву в «Гюллюоглу»? Пусть кто-нибудь в этой стране скажет, что он не ел сладости из «Гюллюоглу», - заявил Мансимов.
Бизнесмен рассказал, что знаком с Агаром с 2000 года. Бизнесмен Юсуф Угур и депутат парламента Турции Саффет Санджаклы познакомили его с Агаром в Баку.
«Сказали, что он хочет со мной познакомиться, так мы и познакомились. Я всегда считал Агара националистом, знал его как государственного деятеля. У него были тогда сложные дни», - рассказал Мансимов, добавив, что предоставил Агару свой дом для проживания и за 7-8 лет не взял с него ни копейки денег за аренду. «Позже я назначил сына Агара – Толгу Агара директором яхтенного порта в Бодруме. Отдал ему заправочную станцию в порту».
«Когда Агар находился под арестом (Мехмет Агар в 2011 году был приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в создании организованной преступной группировки - ред.), я ездил к нему каждую неделю. Я даже построил близ тюрьмы вертолетную площадку. Раз в неделю мы заказывали из порта в Бодруме вертолет», - рассказал М.Мансимов.
Бизнесмен заявляет, что Агар после освобождения сказал, что хочет встретиться с Гюленом. «Почему он хотел с ним встретиться – спросите у него самого», - заявил Мансимов, добавив, что на его личном самолете они летали вместе с Агаром в Нью-Йорк, там они арендовали вертолет и отправились в Пенсильванию. Они встретились с Гюленом, но Мансимов выразил недовольство заявлением Гюлена в отношении турецкого лидера Эрдогана и, прервав встречу, ушел. Через некоторое время со встречи ушел и Агар…
Мансимов заявляет, что продолжит юридическую борьбу за бизнес, который у него отняли, и выразил уверенность, что рано или поздно будет доказана необоснованность обвинений, выдвинутых против него в связи с FETÖ.