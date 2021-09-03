Мансимов вспомнил былое: дружба с министром, поездка к Гюлену...

Турецкий бизнесмен азербайджанского происхождения, владелец компании ООО Palmali Мубариз Мансимов, чтобы чаще навещать отбывавшего наказание экс-министра внутренних дел Турции Мехмета Агара, построил близ тюрьмы специальную вертолетную площадку. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал сам Мансимов в интервью телеканалу Halk TV.

Отметим, что с Мехмет Агаром Мубариз Мансимов были близкими друзьями. Эта дружба закончилась несколько лет назад, она не просто закончилась, а переросла во вражду. Говорят, что Агар прибрал к рукам бизнес Мансимова. Он даже заявлял, что Мансимов неоднократно ездил в штат Пенсильвания (США) на встречу с лидером FETÖ Фетхуллахом Гюленом.

«Он ездил к Фетхуллаху Гюлену не один, а много раз. Минимум о десяти его поездках я сам лично знал. У меня нет самолета, нет связей с Гюленом. А его близость с Гюленом была видна. Мы однажды с ним вместе ездили в Пенсильванию, и там каждый знал о том, что у них близкие отношения с Гюленом», - говорил некоторое время назад журналистам Мехмет Агар.

Мансимов же отметил, что подал жалобу на решение суда в вышестоящую инстанцию и в настоящее время дело на рассмотрении. «Меня обвиняют в том, что я помогал им. Какая помощь? Не было никакой помощи. Просто мой отель в 2014 году купил 2 килограмма пахлавы в магазине мучных изделий «Гюллюоглу». Вы не покупали никогда пахлаву в «Гюллюоглу»? Пусть кто-нибудь в этой стране скажет, что он не ел сладости из «Гюллюоглу», - заявил Мансимов.

Бизнесмен рассказал, что знаком с Агаром с 2000 года. Бизнесмен Юсуф Угур и депутат парламента Турции Саффет Санджаклы познакомили его с Агаром в Баку.