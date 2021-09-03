Сколько раз человек может заразиться «дельтой»

Российский врач Борис Чурадзе отмечает, что ряд пациентов может болеть коронавирусом сразу несколько раз в год — как это происходит, например, с гриппом. По его словам, зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Заболеть в течение года два-три раза – более, чем реально, пояснил медик, слова которого цитирует РИА Новости.

Чурадзе уточнил, что при повторном заражении тем же штаммом в подавляющем большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если человек заразился другим штаммом, то, по словам российского специалиста, картина менее однозначная: бывают повторно тяжелые случаи и даже более тяжелые, чем предыдущие.

По мере формирования популяционного иммунитета благодаря вакцинации и наличию антител у переболевших уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни будут менее тяжелыми, уверен Чурадзе.