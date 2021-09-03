В спецподразделениях Отдельной общевойсковой армии проведены показательные занятия на тему «Тактические действия в труднопроходимых горных районах».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, во время занятий, посвященных повышению командирских навыков младших командиров, отработке взаимодействия с атакующими и поддерживающими частями, основное внимание было уделено использованию опыта, накопленного в ходе 44-дневной Отечественной войны и решению различных огневых задач.

С помощью визуального наблюдения и средств воздушной разведки с использованием различных технических средств и беспилотных летательных аппаратов командиры оценивают положение противника и ставят задачи каждому спецназовцу в соответствии с принятым решением.

Используя труднодоступную местность, оперативная группа скрытно приближается к инженерным укреплениям противника.

Воспользовавшись огнем группы огневой поддержки по позиции противника, спецназ захватывает господствующую высоту, уничтожая живую силу противника метким огнем.

Спецназовцы, занявшие позиции на господствующих высотах, принимают меры по предотвращению контратаки противника и созданию условий для безопасного передвижения других наших группировок.