В музеи и галереи только с COVID-паспортом решение Минкультуры
Решением Кабинета министров Азербайджана с 1 сентября услугами объектов общепита, отелей и крупных торговых центров могут пользоваться лица, имеющие COVID-паспорт.
В пресс-службе Министерства культуры сообщили, что решением министра культуры Азербайджана Анара Керимова для снижения распространения коронавируса данное правило решено применить к музеям и галереям, находящимся в подчинении ведомства. Вход разрешен и гражданам, привитым одной дозой вакцины.