США отказались от российских ракетных двигателей

США больше не будут покупать у России двигатели РД-180 для ракет Atlas V. Об этом сообщил исполнительный директор компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно, передает The Verge.

Atlas V полностью выведут из эксплуатации к середине 2020-х годов, перед этим ULA, альянс корпораций Boeing и Lockheed Martin, запланировал еще 29 запусков. Оставшиеся пуски будут проведены в интересах Минобороны США, NASA и Amazon и других неназванных коммерческих заказчиков.

Три или четыре двигателя РД-180 сейчас установлены на ракетах Atlas V для предстоящих миссий, еще часть находится на складе. «Мы заблаговременно закупили РД-180, так что я могу прекратить эти отношения [с Россией] и не зависеть [от нее], как просил нас Конгресс», — пояснил Бруно, его цитирует РБК.

Вместо ракет с российскими двигателями ULA будет использовать для миссий Пентагона более дешевые Vulcan Centaur с двигателями BE-4, которые разрабатывает Blue Origin Джеффа Безоса. Он работает на кислороде и метане.