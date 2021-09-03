Трамп продает свой отель в Вашингтоне

Бывший президент США Дональд Трамп решил продать отель в Вашингтоне, расположенный на главной улице американской столицы рядом с Белым домом, сообщил Axios.

По данным издания, переговоры о продаже прав на использование здания находятся в продвинутой стадии, сначала права на недвижимость продаются компании-застройщику, которая заключит договора с гостиничными брендами. В публикации говорится, что детали сделки пока неизвестны, для ее заключения потребуется продолжительное время, передает РИА «Новости».

Отель Трампа находится на главной улице Вашингтона, в 500 метрах от Белого дома и в километре от Капитолия. Как и на других гостиницах, на фасаде многоэтажного здания красуются пять золотых букв фамилии политика.