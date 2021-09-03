Задержания крымских татар в Симферополе
В Крыму после обысков были увезены в неизвестном направлении пять крымских татар: Эльдар Одаманов, Нариман Джелялов, Азиз Ахтемов, Асан Ахтемов и Шевкет Усеинов. Украинские СМИ пишут, что родственники и адвокаты предпринимают попытки найти пропавших, но до настоящего времени местонахождение ни одного из задержанных не известно.
В то же время в Симферополе возле здания российского ФСБ были задержаны более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти увезенных российскими силовиками крымских татар, сообщает Корреспондент.net со сслыкой на Facebook «Крымской солидарности».