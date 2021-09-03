Бывшим военным, полицейским и безбородым не место в «Талибане»
Восточная военная комиссия «Талибана» ввела запрет на вступление для бывших военных, полицейских и членов ИГ.
В заявлении дворца губернатора провинции Нангархар также сообщается, что комиссия запретила вхождение в движение «Талибан» для людей, не носящих бороду, передает РИА Новости.
Все боевики, состоящие в «Талибан» и подходящие под вышеперечисленные критерии, должны быть исключены из движения. Кроме того, постановление запрещает боевикам движения прикрывать лицо и использовать солнцезащитные очки.