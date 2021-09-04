116-летняя уроженка Османской империи одолела коронавирус

Айше Каратай, жительница турецкого города Афьон-Карахисар, – самый пожилой человек в мире, излечившийся от коронавируса. О ее выздоровлении сообщил сын долгожительницы Ибрагим, который дал интервью местному агентству новостей Demiroren.

По словам Ибрагима, мать успела получить лишь одну дозу китайской вакцины «Синовак», после чего заболела коронавирусом и провела три недели в отделении интенсивной терапии городской больницы Эскишехира.

Сегодня Айше, родившаяся в Османской империи и пережившая две мировые войны, вернулась домой и чувствует себя нормально, пишет The Associated Press.