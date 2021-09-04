Джанни Де Бьязи об упущенной победе с Ирландией

Напомним, наша команда благодаря голу Эмина Махмудова в конце первого тайма долгое время вела в счете, но упустила победу на 87-й минуте. Сборная Азербайджана набрала свое первое очко в нынешнем отборочном цикле.

«Нам не хватило опыта, чтобы победить, - говорит итальянский специалист. - Мы не очень хорошо начали матч. После первых 10 минут команда собралась. В нашей игре есть прогресс.

Когда соперник уступал в счете, было понятно, что они будут чаще атаковать. Во втором тайме хозяева провели замены и больше атаковали. Тем не менее, мы поставили Ирландию в тяжелое положение.

Нам нужны были свежие силы, мы провели замены. Что касается гола в наши ворота, то там было явно заметно, что мяч покинул поле. Если бы судья это заметил, то сейчас мы говорили бы о других вещах. В целом считаю результат удовлетворительным.

Я никогда не говорил игрокам, чтобы они играли от обороны. Хочу, чтобы больше играли с мячом, прессинговали.

С тактической точки зрения мы показали хорошую игру. Нам нужно еще работать и работать. Соперник был выше нас в рейтинге, но в игре эта разница не ощущалась.

В концовке матча вышедший на замену Рустам Ахмедзаде получил травму. Так что можно сказать, что мы доигрывали матч в меньшинстве».