Лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг предупредил о том, что глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты может пробудить древние вирусы, которые несут непредсказуемые последствия для человека. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил в рамках Восточного экономического форума, что тающие льды в тайге и тундре Сибири сохранили неожиданные болезни, и призвал обратить внимание на связанные с этим риски, чтобы мировое сообщество было готово быстро отреагировать на подобные вызовы.

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«Нельзя предугадать, какой вирус из существовавших в доисторическую эпоху или сотни тысяч лет назад может появиться снова. Они возвращаются. Я уверен, что существуют самые разные виды вирусов, с которыми мы никогда раньше не сталкивались», — подчеркнул Рае Квон Чунг.