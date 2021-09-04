В Лондоне ищут, кто слил секретный протокол похорон Елизаветы II

Как отмечает британское издание, о секретном протоколе знало лишь несколько человек. Согласно нему, спустя 10 минут после смерти королевы должны быть приспущены все флаги на правительственных зданиях. После этого новый король Чарльз обратится к нации по телевизору и отправится в поездку по всем странам Соединённого Королевства.

Публикация секретного плана вызвала негодование в Букингемском дворце, пишет Daily Mail. Согласно ряду источников, во дворце намерены найти злоумышленника и выяснить его мотивы.

Согласно одной из версий, утечка протокола случилась во время его обновления в условиях пандемии, пишет Daily Mail: в правительстве Великобритании заявили, что благодаря этому смогут сократить число подозреваемых. Как отмечает издание, грядущая встреча премьера Бориса Джонсона с королевой может пройти в неловкой обстановке.

Теперь правительство сможет запустить официальное расследование, пишет Daily Mail: решение об этом будет принято на следующей неделе