Последствия «Иды»: утечка нефти в Мексиканском заливе
Густое нефтяное пятно появилось у берегов американского штата Луизиана после урагана «Ида», пишет The New York Times. Специалисты из США уже начали работы по ликвидации последствий разлива нефти.
Масляное пятно площадью примерно 16 квадратных километров было обнаружено со спутников в Мексиканском заливе.
Данный инцидент связывают с прошедшим ураганом «Ида». Специалисты-океанологи считают, что источником утечки послужил старый и заброшенный трубопровод, который получил пробоину во время нашествия стихийного бедствия. В район, где обнаружено пятно, направлены суда для очистки водной поверхности.