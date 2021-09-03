Теперь талибы устроили охоту на афганских проституток

Представители движения «Талибан» занимаются просмотром порносайтов, чтобы вычислить афганских проституток, пишет газета The Sun, ссылаясь на источники.

По данным издания, в распоряжении талибов уже есть данные ряда секс-работниц. Как рассказали источники, этим девушкам грозит смертная казнь. Особую ярость у боевиков движения вызывают женщины, которые занимаются сексом с европейцами.

«Поскольку на видео, которые публиковали афганские бордели, присутствуют явные указатели их местоположения, этим женщинам сейчас грозит серьезная опасность быть похищенными или убитыми самыми ужасными способами, которые только можно вообразить», — заявил один из источников.