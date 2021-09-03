Сахиба Гафарова выслушала проблемы своих избирателей

В отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса haqqin.az сообщили, что Сахиба Гафарова выслушала обращения избирателей, некоторые избиратели поблагодарили руководство страны за решение вопросов, поднятых ими на предыдущих приёмах или же в обращениях.

Было отмечено, что часть поднятых на предыдущем видеоприёме вопросов уже нашла свое решение.

Сахиба Гафарова рассказала участвующим в видеоприёме о работе, которая ведётся под руководством президента Ильхама Алиева с целью улучшения социальной защиты и жизненных условий граждан, а также дальнейшего усиления и модернизации инфраструктурного обеспечения регионов страны.

Сахиба Гафарова особо отметила продолжение реализации социальных проектов даже в условиях пандемии, подчеркнув существенный вклад в усилия государства в данной области Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала избирателей о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и дальнейшему усилению социальной защиты населения. Она подчеркнула важность исполнения рекомендаций Оперативного штаба и призвала избирателей следовать необходимым с учётом сложившейся обстановки правилам общественного поведения, личной гигиены и медицинской профилактики, как и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, Сахиба Гафарова рассказала о реализуемых на освобожденных от армянской оккупации территориях планах по их восстановлению, о заботе государства о семьях шехидов и инвалидах.

В видеоприёме участвовали и представители Исполнительной власти Шамкирского района, ряд обращений избирателей был перенаправлен к ним в силу местной специфики затронутых в них тем. Запросы же об остальных обращениях были направлены в соответствующие органы.