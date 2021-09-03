ПВО Саудовской Аравии всегда начеку

Запущенная с территории Йемена мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" баллистическая ракета была перехвачена в субботу силами противовоздушной обороны Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

По ее данным, целью обстрела являлся город Наджран, расположенный недалеко от йеменской границы. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Днем коалиция проинформировала об уничтожении трех заминированных беспилотных летательных аппаратов хуситов. Отмечалось, что они направлялись в сторону королевства и были сбиты с помощью зенитных комплексов, не причинив вреда.