Что происходит в Панджшере?

Силы национального сопротивления в провинции Афганистана Панджшер, которая отказалась подчиняться движению «Талибан», прокомментировали информацию о захвате талибами четырех районов в этом регионе. В беседе с ТАСС они опровергли эти данные.

По данным источника агентства в регионе, отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери. «У одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики», — сказал собеседник, отметив, что ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов.

Также источник агентства опроверг данные о том, что «Талибан» захватило офис губернатора Панджшера. Он рассказал, что в результате операции ополченцы смогли получить десятки единиц оружия боевиков, а также не менее 180 транспортных средств.