Как решают проблему экспорта азербайджанских помидоров в Россию наш комментарий
Не успели в Азербайджане толком переварить сделанные накануне многочисленные заявления министра сельского хозяйства Инама Керимова о реформах в сфере животноводства – вплоть до индивидуального пересчета всего поголовья, как на население обрушилась новая информационная волна, касающаяся растениеводства. Как заявил председатель Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, в Азербайджане ведется разработка закона «О здоровье растений» в новой редакции.
По его словам, разработка документа ведется с участием международных экспертов. В нем предусматривается создание более эффективной системы по контролю за здоровьем растений, которая должна отвечать новым возросшим требованиям. Дело в том, что механизмы регистрации, оборота и контроля за использованием средств защиты растений совершенствовались и ранее. Еще несколько лет назад мы имели лишь одну лабораторию для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, а сегодня их уже пять. Более того, применяются молекулярные методы диагностики вирусных заболеваний растительной продукции, во всех хозяйствах регулярно проводятся мониторинги по выявлению вирусных и бактериальных заболеваний. Но все это требует упорядоченности на уровне нового закона.
Как отразятся положения нового закона на благополучии населения страны, мы еще увидим. Но одна из основных надежд правительства при этом связана с экспортом, в том числе в Россию, на протяжении многих лет являющейся основным импортером азербайджанской сельхозпродукции. Местные предприниматели по разным причинам так и не могут выйти на европейские или ближневосточные рынки, которые проявляют высокий интерес к нашей аграрной продукции. А ведь переговоры об этом, по официальным сообщениям, идут не первый год. И вот Тахмазли сообщает радостную весть для азербайджанских предпринимателей – экспорт продукции азербайджанских предпринимателей в Россию будет упрощен.
По его словам, информационные системы двух стран ведут интеграционные работы с целью повышения оперативности импортно-экспортных операций и осуществления электронного информационного обмена. Так, для выдачи фитосанитарных сертификатов, из-за которых уже год наши помидоры и яблоки испытывают трудности при пересечении границы, уже запущен модуль электронно-информационной системы AQTİS, проводятся работы для ее интеграции с другими международными структурами. Требования Роспотребнадзора привели к снижению экспорта помидоров по итогам первой половины этого года на 25% в Россию и на 24% в целом. Думается, и производство этой продукции снизилось, так как на местном рынке стоимость помидоров сегодня очень высока.
Правда, по сравнению с прошлым годом в этом году вырос экспорт яблок, хотя и этот показатель мог быть гораздо выше. В целом же сегодня экспортный потенциал предприятий, имеющих разрешение на экспорт помидоров в Россию, составляет 329 729 тонн, что составляет 184,5% томатной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году. А экспортный потенциал предприятий, имеющих разрешение на экспорт яблок, составляет 121 517 тонн или 181,5% от 66 924 тонн яблочной продукции, экспортированной в Россию в 2020 году. То есть Азербайджан свободно может удвоить экспорт томатной и яблочной продукции только в Россию, что в интересах обеих сторон. Но это скоропортящиеся продукты, которые не могут ждать решения долгих бюрократических проволочек.
Не случайно у нас запущен соответствующий модуль электронно-информационной системы AQTİS, идет активная ее интеграции с другими международными структурами. Уже достигнуто соглашение о координации системы ARQUS FİTO Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России с азербайджанской AQTİS. А после интеграции между системами двух стран азербайджанский сертификат на экспортируемую фитосанитарную продукцию будет передан в систему ARQUS FİTO. И Роспотребнадзор легко проверит достоверность сертификата, что упростит экспорт местным предпринимателям.
Кроме того, АПБ и Россельхознадзор намерены подписать соглашение «О сотрудничестве в сфере безопасного использования пестицидов и агрохимических веществ». Экспортировать в Россию овощи и фрукты с не соответствующим нормам этой страны содержанием пестицидов, нитратов и тяжелых металлов станет невозможным – в этой стране, как и во всем мире ужесточаются требования к качеству поставляемой продукции. Теперь азербайджанские производители овощей и фруктов должны использовать зарегистрированные и признанные на международном уровне пестициды и агрохимические вещества. Да и применять их надо будет только в рамках общепринятых стандартов. Крупным компаниям решить такие вопросы несложно, но вот мелким фермерам осилить это будет трудно.
Только не надо думать, что Азербайджан только тем и занят, что идет на уступки России и другим странам-экспортерам. Азербайджан, в свою очередь, выдвинул требования к 23 странам, экспортирующим в нашу страну семена овощных культур, с тем чтобы ввозимая продукция не была подвержена вирусным и бактериальным заболеваниям. Импортируемый в страну посадочный и посевной материал из этих стран проходит экспертизу на наличие различных вирусов и бактерий. Сегодня многие страны ужесточает требования к импорту, вводя иногда и запреты, так как в ряде стран наблюдается распространение заболеваний вирусного и бактериального происхождения, наносящих вред растениям. И Азербайджан должен шагать в ногу с самыми передовыми странами.