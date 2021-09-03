Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 03:10

Не успели в Азербайджане толком переварить сделанные накануне многочисленные заявления министра сельского хозяйства Инама Керимова о реформах в сфере животноводства – вплоть до индивидуального пересчета всего поголовья, как на население обрушилась новая информационная волна, касающаяся растениеводства. Как заявил председатель Агентства продовольственной безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли, в Азербайджане ведется разработка закона «О здоровье растений» в новой редакции.

По его словам, разработка документа ведется с участием международных экспертов. В нем предусматривается создание более эффективной системы по контролю за здоровьем растений, которая должна отвечать новым возросшим требованиям. Дело в том, что механизмы регистрации, оборота и контроля за использованием средств защиты растений совершенствовались и ранее. Еще несколько лет назад мы имели лишь одну лабораторию для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, а сегодня их уже пять. Более того, применяются молекулярные методы диагностики вирусных заболеваний растительной продукции, во всех хозяйствах регулярно проводятся мониторинги по выявлению вирусных и бактериальных заболеваний. Но все это требует упорядоченности на уровне нового закона. Как отразятся положения нового закона на благополучии населения страны, мы еще увидим. Но одна из основных надежд правительства при этом связана с экспортом, в том числе в Россию, на протяжении многих лет являющейся основным импортером азербайджанской сельхозпродукции. Местные предприниматели по разным причинам так и не могут выйти на европейские или ближневосточные рынки, которые проявляют высокий интерес к нашей аграрной продукции. А ведь переговоры об этом, по официальным сообщениям, идут не первый год. И вот Тахмазли сообщает радостную весть для азербайджанских предпринимателей – экспорт продукции азербайджанских предпринимателей в Россию будет упрощен. По его словам, информационные системы двух стран ведут интеграционные работы с целью повышения оперативности импортно-экспортных операций и осуществления электронного информационного обмена. Так, для выдачи фитосанитарных сертификатов, из-за которых уже год наши помидоры и яблоки испытывают трудности при пересечении границы, уже запущен модуль электронно-информационной системы AQTİS, проводятся работы для ее интеграции с другими международными структурами. Требования Роспотребнадзора привели к снижению экспорта помидоров по итогам первой половины этого года на 25% в Россию и на 24% в целом. Думается, и производство этой продукции снизилось, так как на местном рынке стоимость помидоров сегодня очень высока.