Как ранее сообщал haqqin.az, вождь Северной Кореи Ким Чен Ын отклонил предложение ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, о поставке в страну трех миллионов доз вакцины Sinovac по гуманитарной программе COVAX. Благотворителям было сказано, чтобы они отправили вакцину в те страны, в которых серьезные проблемы с коронавирусом, тем самым указывая, что в КНДР таких проблем нет. Кроме того, по программе COVAX Северной Корее полагается 1,9 миллиона доз вакцины AstraZeneca, но, выходит, и они не понадобятся.

Трудно сказать, чем руководствуется северокорейский руководитель, отказываясь вакцинировать население своей страны. Некоторые эксперты предполагают, что руководство КНДР предпочло бы привиться и привить привилегированные группы, вроде силовиков, более престижной вакциной, например, Pfizer, а уже Sinovac и AstraZeneca по остаточному принципу пустить на остальное население. В то же время, чтобы получить Pfizer, потребуется дорогостоящее холодильное оборудование и специальные переговоры с США. Насколько это вероятно?