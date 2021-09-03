Бедные, но гордые: Ын отказался от вакцины наш обзор
Как ранее сообщал haqqin.az, вождь Северной Кореи Ким Чен Ын отклонил предложение ЮНИСЕФ, Детского фонда ООН, о поставке в страну трех миллионов доз вакцины Sinovac по гуманитарной программе COVAX. Благотворителям было сказано, чтобы они отправили вакцину в те страны, в которых серьезные проблемы с коронавирусом, тем самым указывая, что в КНДР таких проблем нет. Кроме того, по программе COVAX Северной Корее полагается 1,9 миллиона доз вакцины AstraZeneca, но, выходит, и они не понадобятся.
Трудно сказать, чем руководствуется северокорейский руководитель, отказываясь вакцинировать население своей страны. Некоторые эксперты предполагают, что руководство КНДР предпочло бы привиться и привить привилегированные группы, вроде силовиков, более престижной вакциной, например, Pfizer, а уже Sinovac и AstraZeneca по остаточному принципу пустить на остальное население. В то же время, чтобы получить Pfizer, потребуется дорогостоящее холодильное оборудование и специальные переговоры с США. Насколько это вероятно?
В Северной Корее с начала пандемии существует строжайший карантинный режим, границы страны закрыты полностью, их пересечение запрещено под страхом расстрела. Пограничников усилили армейскими частями. Режим пошел на это, несмотря даже на очень тяжелое экономическое положение, когда эффект санкционной блокады наложился на неурожай. Складывалось впечатление, что массового мора там боялись даже больше, чем голода.
О реальном состоянии дел в этой сверхзакрытой стране судить невозможно, никому не известны цифры заболевших и умерших от Covid-19. Предположить, что в граничащей с Китаем стране их совсем нет, невозможно.
Возможно, Ким Чен Ын посчитал, что процедуры массовой вакцинации больше напугают население, которое держат в уверенности, что мудрая заботливая власть уберегла его от страшной заразы, поразившей остальной мир, и никаких дополнительных мер не требуется. Понять логику тамошнего руководства становится все сложнее.