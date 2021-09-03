Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 03:33

Принято считать, что умом Россию не понять. Что это такая невероятно сложная страна, внутреннее устройство которой невозможно объяснить общечеловеческой логикой. В общем, аршином общим не измерить. На самом деле это полная чепуха. Россию понять и объяснить очень легко, если поставить перед собой такую цель, а не искать оправдание своей беспомощности во внешней политике. Вообще же почти все страны и нации вполне объяснимы - надо лишь внимательно анализировать их поведение.

Но все же на свете есть минимум одна страна, которую понять решительно невозможно, а аршином общим измерить можно даже не пытаться. И страна эта – вовсе не Россия. В конце августа это государство справило маленький юбилей – 30-летие независимости. И это Украина. Вот она-то - загадка, которую не разгадал никто в мире. 30 лет по меркам мировой истории – только миг. За столь короткий период мало кому удавалось совершить какие-либо серьезные прорывы без значительной иностранной помощи. Причем куда более значительной, чем та, на которую может претендовать Украина. И за минувшие три десятилетия украинский ребус стал еще более загадочным, поскольку в советское время республика не была так уж заметна – в основном из-за своеобразного устройства СССР в целом и его системы управления, в частности. Годы независимости бывших советских республик показали - кто есть кто и кто чего стоит. Поэтому независимость – это всегда правильно. Даже если страна не смогла воспользоваться благами свободы... Нации, как и отдельные личности, не должны существовать за чужой счет, в искусственном коконе, где их обеспечивают всем необходимым. Нация, получившая независимость, должна выстрадать свою свободу и, получив значительное количество подзатыльников от Ее Величества Истории, найти свое место в мире.

Не нашедший – уйдет с карты и мира, и это тоже будет правильно. Значит не заслужили, значит недостаточно хотели, значит не годитесь быть независимыми и ваша доля – вечно кормиться с чужих рук. Так что вне зависимости от нынешнего состояния Украины, хорошее оно или плохое, независимость – это правильно. Свобода делает нас теми, кто мы есть на самом деле, и в этом отношении Украина не исключение – необъяснимые детали украинского менталитета стали еще более необъяснимыми. Как правило, широкие массы населения и политико-экономическая элита в каждой нации соответствуют уровню развития друг друга. Если видите продажную, коррумпированную и бесполезную элиту, можете не сомневаться - где-то рядом примостился народ, в массе своей ленивый, вороватый, эгоистичный, и тщеславный.. И наоборот, если видите элиту, которая не ворует можете быть уверены – народ будет скромный, законопослушный, ценящий профессионализм и не ворующий даже там, где для этого есть все возможности. Эта взаимосвязь безотказная – там, где большинство населения потенциальные мошенники, попав наверх, они неизбежно становятся мошенниками, только не потенциальными, а реальными. И единственное, пожалуй, исключение – это как раз она самая, Украина. Нация, внутренние механизмы которой не поддаются логическому объяснению. Когда смотришь на эту страну, возникает ощущение, что это две разные нации: население, обычные простые украинцы – это европейцы, элита – худший вариант Африки. Это примерно как если бы непостижимым образом поляками вдруг будут управлять сомалийцы…

Мы долгое время жили в одной стране, да и сейчас украинцы очень мобильны, ездят по всем странам бывшего СССР, и мы знакомы с ними не понаслышке. Если общаешься с украинцами, неизбежно находишь в них много общего с другими постсоветскими народами – как правило, они трудолюбивы, покладисты, не любят разбрасываться деньгами попусту, хорошо владеют своими профессиями. Украинский инженер – это хороший инженер, украинский сантехник – хороший сантехник. Украинская рабочая сила высоко ценится в Европе благодаря трудолюбию, неприхотливости и высокому уровню профессионализма. А еще украинцы славятся своей чистоплотностью, дисциплинированностью, добросовестностью, хозяйственностью. В общем, это народ, у которого есть все необходимое для процветания – плюс огромная территория, богатые природные ресурсы, лучшая в мире земля, умеренный климат. И вот странным, непостижимым образом, честными, работящими, высокопрофессиональными и уравновешенными украинцами все 30 лет управляют жулики, мошенники, бездельники и прочий сброд, аналог которому можно найти только в самых отсталых странах Африки и Азии. Никто не может дать вразумительного объяснения этому феномену – каким образом порядочные, спокойные и надежные европейцы, попав в коридоры власти любого, даже самого среднего уровня – становятся столь отвратительны, что словами не описать? Что это, в чем дело, где тут объяснение? Почему страна с высококультурным, образованным европейским населением, государство с гигантской промышленностью, высококлассными специалистами, несметными природными богатствами – управляется такими дилетантами, которые, по идее, не должны продвинуться дальше статуса охранника в районной аптеке? Украинский парадокс. Наука молчит, мировые политики махнули рукой и объяснения не ищут. Поляки, управляемые сомалийцами, – эта реальность, которая никак не меняется все 30 лет независимости.