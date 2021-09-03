Россия и Китай вместе с другими членами международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории Афганистана. Об этом в интервью газете The Sunday Telegraph заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах", - сказал он.

Столтенберг также отметил, что НАТО извлечет уроки из событий в Афганистане, где после вывода основной части западного воинского контингента власть быстро захватило радикальное движение "Талибан". По его словам, альянс "открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки", допущенные за 20 лет иностранного военного присутствия в стране.