Талибы разогнали протестующих женщин слезоточивым газом

Афганские активистки предприняли вторую акцию протеста в Кабуле за права женщин. Haqqin.az со ссылкой на афганские СМИ сообщал ранее о проведенной первой акции перед Президентским дворцом. Однако, если в первый раз, талибы проявили терпимость и толерантность, то вторая акция женщин натолкнулась на жестокость фундаменталистов.

В акции в основном участвовали женщины - журналистки и гражданские активистки. Они требовали сохранения своих прав после прихода к власти талибов.

Участницы и на сей раз шли маршем из района Пуль-э-Махмуд Хан к президентскому дворцу в Кабуле, но талибы не позволили им приблизиться к нему, применив слезоточивый газ. Также одна из участниц акции рассказала, что некоторые женщины были избиты.

Также демонстрация женщин прошла в городе Герат.

Tolo News напоминает, что акции в Кабуле и Герате прошли после того, как талибы заявили, что женщины не могут работать на высоких постах в будущем правительстве.