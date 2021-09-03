Сергей Довлатов – диссидент и спустя 20 лет после смерти

Удивительной оказалась и посмертная судьба великого советского журналиста и публициста Сергея Довлатова. Как известно, не выдержав притеснений советской власти, Довлатов эмигрировал в США. Но при этом сохранил по сей день большую популярность в странах бывшего СССР и даже после своей смерти.

С 2016 года в Петербурге проводится ежегодный фестиваль памяти Довлатова.

Однако, проведенный в этом году фестиваль не обошелся без скандала. Организаторов фестиваля "День Д" в честь дня рождения писателя Сергея Довлатова задержали в Петербурге.

В официальной группе фестиваля "ВКонтакте" сообщается, что в отдел полиции отвезли директора фестиваля "День Д" Анастасию Принцеву и двух координаторов.

В субботу в рамках праздничных мероприятий после установки памятника любимой собаке Довлатова - Глаше - был запланирован парад фокстерьеров.