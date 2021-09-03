Армяне обнаружили в Джебраиле останки еще одного армянского солдата
Армянская поисково-спасательная группа продолжает на территории Азербайджана поиски останков погибших во время второй карабахской войне армянских военнослужащих.
Накануне на территории Джебраильского района были обнаружены останки еще одного армянского военнослужащего. Об этом сообщает ГСЧС МВД Армении. Личность военнослужащего пока не установлена.
После окончания войны на освобожденных территориях Азербайджана найдены останки 1656 погибших армянских военнослужащих.