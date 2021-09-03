Теперь Азербайджан сам будет производить и продавать лекарства наш комментарий
Благодаря российскому холдингу "Р-Фарм" в Азербайджане будет расширяться собственная отрасль производства медицинских препаратов как для внутреннего потребления, так и на экспорт. В свою очередь, восстановление выращивания широкого спектра лекарственных растений позволит закрепится на рынках БАДов и фармсырья.
Азербайджано-российское совместное предприятие на платформе "Р-Фарм" вышло на завершающий этап тестирования и наладки оборудования, предполагая до конца текущего года начать производство лекарственных препаратов.
Не стоит удивляться, что стартовавшее в декабре 2019 года предприятие на территории Пираллахинского промпарка тестируется около двух лет - кроме локдауна пандемии, нужно учитывать, что фарминдустрия похожа на отрасль производства космической техники. Пусконаладочные работы требуют ювелирной настройки сложного оборудования. Ожидается, что проектная мощность лабораторий и рабочих цехов составит 250 млн упаковок различных лекарств в год.
Кроме внутреннего рынка, есть потенциал для экспорта в соседние Грузию, Иран, Турцию, страны Европы и Центральной Азии. Но один из ключевых рынков сбыта конечной продукции станет российский, в том числе в виде сырья для материнской компании "Р-Фарм".
Она является одним из ключевых флагманов российской фармпромышленности. Публикация отраслевой аналитики по итогам полугодия 2021 года показала, что "Р-Фарм" стала лидером в освоении госконтрактов текущего года (51 млрд руб, - 13% всего объема госзакупок). В свою очередь, на госзакупки пришлось 42,1% всего российского оборота фармацевтического рынка. Последний раз такого уровня доля бюджетных закупок достигала в 2005 году. Сейчас, основу потребностей клиник составляют препараты для лечения онкологии, и противовирусные в связи с пандемией.
Нужно учитывать, что помимо освоения сложных производств химического синтеза препаратов, Азербайджан должен воспользоваться своими климатическими преимуществами произрастания широкого спектра лекарственных растений.
Возьмём, к примеру, такое растение как стевия. В той же России помимо природной сложности выращивания, есть такой нюанс - лекарственные травы в промышленных масштабах выращивать невыгодно. Отрасль по культивированию лекарственных растений не признана сельхозпроизводством. Соответственно, никакими мерами господдержки АПК пользоваться такие производители не могут. Поэтому потенциал потребительского рынка препаратов на основе натуральных трав достаточно обширный. Сравним два показателя - в 2019 году в РФ было произведено 8,8 тыс. тонн лекарственного растительного сырья; при этом в позднесоветский период ежегодно заготавливали около 45 тыс. тонн лекарственных трав и растений.
Если учитывать, что активный, уже многолетний бум на различную эко-продукцию в виде добавок к пище, лечебных БАДов, и вообще тренд на поддержание здоровья, то видно, что у азербайджанского бизнеса есть непочатый край возможностей для реализации массы проектов по переработке растений и выработки из них различных компонентов.
Причем, речь как о выращивании редких растений, так и о "базовых" эфиромасличных культурах - семена аниса, бадьяна, фенхеля, кориандра, тмина и других, используемые главным образом в парфюмерии или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях.
Кстати, пример похожей работы в Азербайджане уже есть - Солодковый промпарк в Агдаше, открытый осенью 2019 года. На данном предприятии планировалось выпускать 7500 тонн корня солодки и 100 тыс. единиц солодковых сиропов под маркой Made in Azerbaijan с прицелом на экспорт в США, Корею, Иран, Индию, Египет.
Понятно, что Азербайджан вряд ли догонит Индию, мировую платформу фарминдустрии, но занять определенную нишу в лекарственном ЭКО сырье вполне возможно, учитывая возможности десятилетиями необрабатываемых полей и лесных угодий освобожденных территорий.