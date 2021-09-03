Александр Караваев, автор haqqin.az 05:12

Благодаря российскому холдингу "Р-Фарм" в Азербайджане будет расширяться собственная отрасль производства медицинских препаратов как для внутреннего потребления, так и на экспорт. В свою очередь, восстановление выращивания широкого спектра лекарственных растений позволит закрепится на рынках БАДов и фармсырья. Азербайджано-российское совместное предприятие на платформе "Р-Фарм" вышло на завершающий этап тестирования и наладки оборудования, предполагая до конца текущего года начать производство лекарственных препаратов.

Не стоит удивляться, что стартовавшее в декабре 2019 года предприятие на территории Пираллахинского промпарка тестируется около двух лет - кроме локдауна пандемии, нужно учитывать, что фарминдустрия похожа на отрасль производства космической техники. Пусконаладочные работы требуют ювелирной настройки сложного оборудования. Ожидается, что проектная мощность лабораторий и рабочих цехов составит 250 млн упаковок различных лекарств в год. Кроме внутреннего рынка, есть потенциал для экспорта в соседние Грузию, Иран, Турцию, страны Европы и Центральной Азии. Но один из ключевых рынков сбыта конечной продукции станет российский, в том числе в виде сырья для материнской компании "Р-Фарм". Она является одним из ключевых флагманов российской фармпромышленности. Публикация отраслевой аналитики по итогам полугодия 2021 года показала, что "Р-Фарм" стала лидером в освоении госконтрактов текущего года (51 млрд руб, - 13% всего объема госзакупок). В свою очередь, на госзакупки пришлось 42,1% всего российского оборота фармацевтического рынка. Последний раз такого уровня доля бюджетных закупок достигала в 2005 году. Сейчас, основу потребностей клиник составляют препараты для лечения онкологии, и противовирусные в связи с пандемией. Нужно учитывать, что помимо освоения сложных производств химического синтеза препаратов, Азербайджан должен воспользоваться своими климатическими преимуществами произрастания широкого спектра лекарственных растений.