Почти двухгодичная хроника борьбы человечества с пандемией коронавируса – это не только открытия ученых-эпидемиологов, разработка вакцин и усилия миллионов врачей, борющихся за жизнь своих пациентов. Это еще скандальная история про ограниченность, упрямство и озлобленность ковид-диссидентов, искренне верящих и убеждающих в этом окружение, что вирус COVID-19 – либо выдумка «мирового правительства», либо происки жидомасонов, либо заговор фармацевтических гигантов, либо коварная уловка инопланетян (нужное подчеркнуть) …

У этого странного, на редкость эгоистичного и разношерстного сообщества единомышленников, которое отказывается от вакцинации и игнорирует тесты на наличие коронавируса, сегодня уже есть свои ученые, идеологи, историки, журналисты… Не хватает лишь условной «Греты Тунберг» - этакого непримиримого, воинственного символа глобального ковид-диссидентства, за которым потянутся сотни миллионов колеблющихся во всем мире.

Впрочем, Израиль, на опыте которого принимаются почти все глобальные решения по борьбе с пандемией, и тут претендует на лидерство. Потому, что именно в Израиле живет драматическая актриса Орна Фитуси, которая была уволена из проекта популярного телесериала за отказ тестироваться на наличие коронавриуса, после чего пошла работать простой уборщицей.

«Я встаю рано утром и иду убирать чужие дома, - написала Орна в своем «Твиттере» - Как героиня какого-то фильма, только это не в кино. Ночью, когда я ложусь спать, мое тело болит и ноет, но я засыпаю с улыбкой и чистым сердцем. У истины есть цена, но оно того стоит…»

Орна Фитуси – классический тип упертой ковид-диссидентки. Будучи активным пользователем социальных сетей, она много писала и пишет о непоправимом вреде существующих вакцин и теориях заговора, связанных с вакцинацией.

Одна из записей, в которой актриса нанесла в апреле 2021 года личное оскорбление Генеральному директору концерна Pfizer Альберту Бурле (кстати, еврею по национальности), вызвала громкий международный скандал. Дело в том, что решение Бурлы, не устоявшего перед аргументами и харизмой экс-премьера Биньямина Нетаньяху, позволило Израилю первому в мире провести массовую вакцинацию населения.

Орна же, расценившая это, как стремление уничтожить почти шесть миллионов вакцинированных израильтян, разместила в соцсетях фото Альберта Бурлы, похожего на Адольфа Гитлера, снабдила коллаж лозунгом «Хайль Pfizer!» и написала: «Как евреи, в конце концов, пытаются убивать еврейских детей!»

И хотя позже Фитуси свою запись удалила, потребовались значительные усилия правительства Израиля и личные извинения Биньямина Нетаньяху, чтобы замять скандал и сохранить деловые отношения Еврейского государства с концерном Pfizer.