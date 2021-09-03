Лучшая актриса Израиля отказалась от вакцины… и пошла чистить унитазы haqqin.az из Тель-Авива
Почти двухгодичная хроника борьбы человечества с пандемией коронавируса – это не только открытия ученых-эпидемиологов, разработка вакцин и усилия миллионов врачей, борющихся за жизнь своих пациентов. Это еще скандальная история про ограниченность, упрямство и озлобленность ковид-диссидентов, искренне верящих и убеждающих в этом окружение, что вирус COVID-19 – либо выдумка «мирового правительства», либо происки жидомасонов, либо заговор фармацевтических гигантов, либо коварная уловка инопланетян (нужное подчеркнуть) …
У этого странного, на редкость эгоистичного и разношерстного сообщества единомышленников, которое отказывается от вакцинации и игнорирует тесты на наличие коронавируса, сегодня уже есть свои ученые, идеологи, историки, журналисты… Не хватает лишь условной «Греты Тунберг» - этакого непримиримого, воинственного символа глобального ковид-диссидентства, за которым потянутся сотни миллионов колеблющихся во всем мире.
Впрочем, Израиль, на опыте которого принимаются почти все глобальные решения по борьбе с пандемией, и тут претендует на лидерство. Потому, что именно в Израиле живет драматическая актриса Орна Фитуси, которая была уволена из проекта популярного телесериала за отказ тестироваться на наличие коронавриуса, после чего пошла работать простой уборщицей.
«Я встаю рано утром и иду убирать чужие дома, - написала Орна в своем «Твиттере» - Как героиня какого-то фильма, только это не в кино. Ночью, когда я ложусь спать, мое тело болит и ноет, но я засыпаю с улыбкой и чистым сердцем. У истины есть цена, но оно того стоит…»
Орна Фитуси – классический тип упертой ковид-диссидентки. Будучи активным пользователем социальных сетей, она много писала и пишет о непоправимом вреде существующих вакцин и теориях заговора, связанных с вакцинацией.
Одна из записей, в которой актриса нанесла в апреле 2021 года личное оскорбление Генеральному директору концерна Pfizer Альберту Бурле (кстати, еврею по национальности), вызвала громкий международный скандал. Дело в том, что решение Бурлы, не устоявшего перед аргументами и харизмой экс-премьера Биньямина Нетаньяху, позволило Израилю первому в мире провести массовую вакцинацию населения.
Орна же, расценившая это, как стремление уничтожить почти шесть миллионов вакцинированных израильтян, разместила в соцсетях фото Альберта Бурлы, похожего на Адольфа Гитлера, снабдила коллаж лозунгом «Хайль Pfizer!» и написала: «Как евреи, в конце концов, пытаются убивать еврейских детей!»
И хотя позже Фитуси свою запись удалила, потребовались значительные усилия правительства Израиля и личные извинения Биньямина Нетаньяху, чтобы замять скандал и сохранить деловые отношения Еврейского государства с концерном Pfizer.
К сказанному добавлю, что после исполнения главной роли в полицейском телесериале «Манаек», получившим по итогам первого сезона награду Израильской телеакадемии в номинации «Лучший драматический сериал», Орна Фитуси стала популярной актрисой, её участия во втором сезоне с нетерпением ждала вся страна.
Но когда не привитая актриса отказалась перед каждым съёмочным днем тестироваться на наличие коронавируса, её сразу же уволили, после чего Фитуси стала демонстративно (иначе зачем подробно писать об этом в соцсетях?) подрабатывать уборками.
Остается то ли почесать затылок, то ли почтительно снять шляпу, то ли покрутить пальцем у виска (кому что ближе), реагируя на непробиваемую решимость и столь же очевидную ограниченность молодой, привлекательной женщины, которая вначале собственными руками разрушает свою артистическую карьеру, после чего, толком еще не успев отвыкнуть от ярких лучей софитов, остервенело драит полы чужих квартир под негодующие-восторженные комментарии в соцсетях.
Повторюсь, ну, чем же, скажите, не новая Грета Тунберг, которая пожертвовала профессией, популярностью и достатком, чтобы защитить микрофлору человеческого организма от разрушительного воздействия таинственных врагов цивилизации?!
Когда этот текст был уже готов, пришло печальное сообщение из США, сводящее на нет шансы Орны Фитуси стать символом мирового ковид-диссидентского движения: в штате Флорида из-за осложнений от коронавируса скончался бывший офицер ЦРУ Роберт Дэвид Стил.
Покойник – и об этом сообщает новостной канал ViceNews, - не только до самой смерти – и это уже не образное выражение! - пропагандировавал идеи QAnon - объединения адептов теории заговора США, согласно которой миром правит некая тайная и могущественная организация.
Дэвид Стил, объехавший с «разъяснительными» лекциями 50 американских штатов, утверждал, что является первым на земле человеком, назвавшим COVID-19 мистификацией, и уверял соотечественников, что коронавирус – наглая ложь, придуманная могущественными властителями мира для достижения своих корыстных и антигуманных целей.
И, наконец, последний аргумент, похоже, не оставляющий Орне Фитуси, ни одного шанса стать «ковидной» Гретой Тунберг: даже в крайне тяжелом состоянии отставной офицер ЦРУ продолжал настаивать на существовании теории заговора, отрицая реальное существование коронавируса:
"Я не буду вакцинироваться, хотя у меня положительный тест на то, что они называют "ковид", - написал незадолго до смерти Стил и опубликовал фото, на которой он подключен к ИВЛ. - Просто дело в том, что мои легкие не функционируют…"
Роберт Дэвид Стил умер в ночь на 30 августа, что официально подтвердил его близкий друг, Марк Тасси. О том, что и этот человек – еще один «духовный брат» Орны Фитуси, свидетельствует запись, сделанная Тасси в «Твиттере»: «Роберт умер, и все это очень и очень подозрительно…»