Хуситы атаковали Саудовскую Аравию. Ранены дети

Противовоздушная оборона Саудовской Аравии предотвратила ракетную атаку из Йемена по трем населенным пунктам королевства, говорится в заявлении Минобороны Саудовской Аравии. По его данным, осколки одной из сбитых ракет, нацеленной на город Даммам, повредили 14 жилых домов. Двое детей получили ранения.

Коалиция заявила, что также были перехвачены и уничтожены баллистические ракеты, пущенные по городам Джазан и Наджран, и три начиненных взрывчаткой беспилотника хуситов.

"Министерство обороны примет необходимые сдерживающие меры для защиты своих земель и инфраструктуры, пресечет такие враждебные и трансграничные атаки для защиты гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в заявлении министерства, которое цитирует SPA.