В заявлении также отмечается, что после второй карабахской войны усилилось сотрудничество, а также совместные учения между азербайджанскими и турецкими вооруженными силами. Почти каждую неделю Вооруженные силы Азербайджана и Турции проводят совместные учения, а личный состав азербайджанской армии привлекается к учебным мероприятиям в Турции. Осуществляемые меры способствуют перестройке азербайджанской армии по образцу турецкой модели. Что же означает "контроль перед подходом" и с какой целью проводятся эти учения?

Как отметили военные эксперты в беседе с haqqin.az, под «контролем перед подходом» подразумевается поражение намеченных целей ударными вертолетами и самолетами при непосредственной воздушной поддержке, при этом избегая нанесения ущерба дружественным силам. Эту задачу выполняет, согласно тактике ведения боя в армиях НАТО - так называемый «контроллер прямого воздушного потока» (Forward Air Controller).