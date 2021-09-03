Евросоюз хочет вернуться в Кабул
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил за проведение Европейским союзом переговоров с представителями движения "Талибан". Об этом он заявил в интервью Le Journal du Dimanche.
"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы", - сказал Боррель. Он особо подчеркнул, что "то, что произошло в Афганистане, стало подлинным провалом для Запада". "Это внесет сильные изменения в международное соотношение сил, поэтому следует сделать все необходимые выводы с тем, чтобы избежать повторения такой ситуации в других странах", - отметил глава дипломатии ЕС.
"Недопустимо просто закрыть страницу Кабула, считая, что ситуация в этой стране нас не касается, - продолжил Боррель. - Речь не идет о том, чтобы признать правительство талибов или согласиться с их видением мира и теми их действиями, которые на этом видении основаны. Нам следует дать понять талибам, что не в их интересах отгораживаться от иностранных держав, в частности европейских".
Он отметил, что Европейский союз намерен "в четыре раза увеличить свою гуманитарную помощь Афганистану". Боррель также сказал, что "в нынешний период, когда Афганистану грозит сильный гуманитарный кризис, вызванный войной и сильнейшей засухой, Евросоюзу надлежит вести переговоры с талибами".