Цена на биткоин до конца года взметнется до 75 тысяч долларов!

Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способна до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров.

"Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов (14 апреля 2021 года) не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в 50 тысяч долларов. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии, что позволит цене идти выше своих максимумов",- считает он.

Кроме того, есть и фундаментальный фактор роста - перспектива принятия Bitcoin в латиноамериканских странах, где наблюдается повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей. Еще одним из основополагающих факторов подъёма является рост американских технологических индексов, где Bitcoin начинает становиться защитным активом, добавляет Назиров.