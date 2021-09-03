Раиси заявил, в Иране подорвано доверие людей к власти

Для восстановления доверия иранского народа правительству страны следует быть честным. Об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, передает ИРНА.

Ибрагим Раиси

«Одна из вещей, которая была подорвана за этот период, – это доверие людей. Мы должны восстановить подорванное доверие людей. Чтобы восстановить доверие людей, нужно быть честным. Все чиновники должны быть честными и честно выполнять данное обещание, а если оно не выполняется, они должны объяснять людям причины, по которым оно не было выполнено», - отметил глава государства.

В этой связи он напомнил слова верховного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что если по какой-либо причине, например по неотложным вопросам или ввиду стихийных бедствий, есть препятствия для выполнения обещаний, людям необходимо сообщить об этом.