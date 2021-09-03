Раиси заявил, в Иране подорвано доверие людей к власти

«Одна из вещей, которая была подорвана за этот период, – это доверие людей. Мы должны восстановить подорванное доверие людей. Чтобы восстановить доверие людей, нужно быть честным. Все чиновники должны быть честными и честно выполнять данное обещание, а если оно не выполняется, они должны объяснять людям причины, по которым оно не было выполнено», - отметил глава государства.

В этой связи он напомнил слова верховного духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о том, что если по какой-либо причине, например по неотложным вопросам или ввиду стихийных бедствий, есть препятствия для выполнения обещаний, людям необходимо сообщить об этом.