В Панджшере заявили о разгроме армейских подразделений «Талибана»

Военная группировка "Талибан" численностью в тысячу человек накануне вечером была блокирована в северо-восточной части Панджшера, сообщил в соцсетях пресс-секретарь Фронта сопротивления, афганский журналист Фахим Дашти, передает Интерфакс.

"В течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировки была ликвидирована, взята в плен при бегстве и отступлении местным населением с помощью сил сопротивления", - утверждает он.

По сведениям Фронта национального сопротивления Афганистана, талибы мобилизовали против Панджшера с шести направлений более 20 тыс. боевиков.

Представители талибов пока не комментировали происходящее.