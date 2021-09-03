«Исламское государство» подняло голову и на севере Ирака

Двенадцать сотрудников Федеральной полиции Ирака погибли и еще трое получили ранения в результате атаки, совершенной минувшей ночью боевиками террористической группировки "Исламское государство" к северу от Багдада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал As Sumariyah .

Как сообщалось ранее, незадолго до полуночи боевики напали на блокпост силовиков в одной из деревень района Эр-Рашад в провинции Киркук. Стычки продолжались несколько часов, а направленные на подмогу подкрепления долгое время не могли пробиться к месту столкновений, поскольку все подъезды к нему были заминированы террористами.

Между тем, по данным Agence France-Presse, в нападении, которое уже стало одним из крупнейших с начала текущего года, погибли 13 полицейских.