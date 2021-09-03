Анкара стремительно вырывается вперед экономика и предопределила геополитическую мощь
Только накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что Турция вышла на второе место в мире по темпам роста ВВП. Не успели эксперты и аналитики проанализировать сенсационное заявление турецкого лидера, как последовало заявление министра торговли Мехмета Муша на совместной пресс-конференции с представителями Ассамблеи экспортеров Турции (TİM): «экспорт Турции в августе вырос почти на 52% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 18,9 млрд долларов».
По словам министра, это самый высокий показатель за август. А экспорт за 12 месяцев составил 207,5 млрд долларов - рекордный показатель за всю историю Республики. При этом министр Муш выразил уверенность в том, что к концу года экспорт Турции и вовсе достигнет 210 млрд долларов.
Сегодня многие страны мира добиваются высоких показателей в экономике. Во-первых, смягчение прошлогодних ограничений привело к восстановлению экономики. А, во-вторых, резкое снижение экономических показателей в прошлом году несколько «облегчило» возможности темпов роста экономики – ведь сравнение идет с низкими прошлогодними показателями. Но то, что мы видим на примере Турции, превосходит все мыслимые возможности экономики этой страны, которой еще недавно пророчили всевозможные кризисы. Причем, во всех сферах.
Да, не случайно министр утверждает, что благодаря мощному импульсу в экспорте, превышены даже допандемические показатели.
Обратимся к статистике. В январе-августе текущего года объем турецкого экспорта вырос на 37% (по сравнению с 8 месяцами прошлого года) - до 140,2 млрд долларов. И простые математические расчеты показывают, что при сохранении даже нынешних темпов роста экспорта по итогам этого года объем экспорта страны может не только достичь, но и превысить указанный им прогноз в 210 млрд долларов. В частности, экспорт Турции в августе вырос на 43% по сравнению с аналогичным месяцем допандемического 2019 года, а за восемь месяцев с начала года - почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года.
Продолжим свои выводы. Импорт Турции в августе вырос на 23,8% (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) – до 23,2 млрд долларов. А за восемь месяцев объем импортных операций вырос на 25,5%– до 170 млрд долларов. В прошлом месяце объем внешнеторгового оборота страны составил 42,1 млрд долларов, что также является самым высоким показателем за август. Ясно видно, что импорт превалирует над экспортом, что в общем-то говорит не в пользу турецкой экономики. Но в Турции объем импорта традиционно превышает свой импортный аналог, что видно из приведенной таблицы.
Внешняя торговля товарами Турции с 2007 по 2017 гг., в млрд долл. США в текущих ценах
|
Год
|
Экспорт
|
Импорт
|
Сальдо
|
2007
|
107,2
|
170,0
|
-62,7
|
2008
|
132,0
|
201,9
|
-69,9
|
2009
|
102,1
|
140,9
|
-38,7
|
2010
|
113,8
|
185,5
|
-71,6
|
2011
|
134,9
|
240,8
|
-105,9
|
2012
|
152,4
|
236,5
|
-84,0
|
2013
|
151,8
|
251,6
|
-99,8
|
2014
|
157,6
|
242,1
|
-84,5
|
2015
|
143,8
|
207,2
|
-63,3
|
2016
|
142,5
|
198,6
|
-56,0
|
2017
|
156,9
|
233,8
|
-76,8
Как видно, отрицательное сальдо между экспортом и импортом до сотни миллиардов долларов и на десятки процентов исторически складывалось не в пользу Турции. А благодаря последним достижениям эта разность снизилась до минимума. Так, соотношение экспорта к импорту в августе выросло в годовом исчислении на 15,1% - до 81,5%. А по итогам восьми месяцев этот показатель вырос на 6,9% – до 82,5%. То есть отрицательное сальдо теперь не достигает даже двух десятков процентов. И тенденция снижения отрицательного сальдо продолжается, причем, во всех сферах. А достигнутые темпы позволяют надеяться, что уже в ближайшее время братская страна сумеет добиться перелома во внешнеторговых отношениях в свою пользу.
Достаточно отметить, что за восемь месяцев Турция увеличила экспорт продукции оборонной промышленности на 49,8%, электротоваров и химпродуктов - почти на 40%. То же можно сказать и о автомобилях, продукции сельского хозяйства и других сфер. На 11% – почти до 83 тысяч выросло и число компаний-экспортеров. И, как результат удачной внешнеторговой политики - растут валютные резервы Центробанка Турции. На минувшей неделе золотовалютные резервы Центробанка выросли на более чем 9,7 млрд долларов или 8,9%, составив 118,265 млрд долларов.
Центробанк этой страны публикует еженедельные отчеты о состоянии своих валютных резервов, что несколько затрудняет делать выводы о тенденции в их динамике. Ведь не все недели заканчиваются ростом резервов. Но достаточно отметить, что еще в конце января текущего года валютные резервы Центробанка Турции составляли всего 93,3 млрд долларов. А рост валютных резервов на 25 млрд долларов за восемь месяцев – очень большое достижение даже для Турции. В среднем это означает ежемесячный рост на 3 млрд долларов.
О политических и военно-оборонных успехах Турции говорится давно, чего до последнего времени нельзя было сказать и о ее экономике. Но, кажется, и в этом слабом звене страны наступил перелом. Рост на десятки процентов экономики в целом, объема экспорта, валютных резервов дает основание утверждать, что Анкара стремительно вырывается вперед и в сфере экономики – в число ведущих стран мира. Это логично, так как именно сильная экономика предопределяет возрастающую геополитическую роль и военную мощь страны, что подтверждается заявлениями президента Эрдогана о наличии сильной экономики в стране.