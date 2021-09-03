Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:48

Только накануне президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о том, что Турция вышла на второе место в мире по темпам роста ВВП. Не успели эксперты и аналитики проанализировать сенсационное заявление турецкого лидера, как последовало заявление министра торговли Мехмета Муша на совместной пресс-конференции с представителями Ассамблеи экспортеров Турции (TİM): «экспорт Турции в августе вырос почти на 52% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, составив 18,9 млрд долларов». По словам министра, это самый высокий показатель за август. А экспорт за 12 месяцев составил 207,5 млрд долларов - рекордный показатель за всю историю Республики. При этом министр Муш выразил уверенность в том, что к концу года экспорт Турции и вовсе достигнет 210 млрд долларов.

Сегодня многие страны мира добиваются высоких показателей в экономике. Во-первых, смягчение прошлогодних ограничений привело к восстановлению экономики. А, во-вторых, резкое снижение экономических показателей в прошлом году несколько «облегчило» возможности темпов роста экономики – ведь сравнение идет с низкими прошлогодними показателями. Но то, что мы видим на примере Турции, превосходит все мыслимые возможности экономики этой страны, которой еще недавно пророчили всевозможные кризисы. Причем, во всех сферах. Да, не случайно министр утверждает, что благодаря мощному импульсу в экспорте, превышены даже допандемические показатели. Обратимся к статистике. В январе-августе текущего года объем турецкого экспорта вырос на 37% (по сравнению с 8 месяцами прошлого года) - до 140,2 млрд долларов. И простые математические расчеты показывают, что при сохранении даже нынешних темпов роста экспорта по итогам этого года объем экспорта страны может не только достичь, но и превысить указанный им прогноз в 210 млрд долларов. В частности, экспорт Турции в августе вырос на 43% по сравнению с аналогичным месяцем допандемического 2019 года, а за восемь месяцев с начала года - почти на 20% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Продолжим свои выводы. Импорт Турции в августе вырос на 23,8% (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) – до 23,2 млрд долларов. А за восемь месяцев объем импортных операций вырос на 25,5%– до 170 млрд долларов. В прошлом месяце объем внешнеторгового оборота страны составил 42,1 млрд долларов, что также является самым высоким показателем за август. Ясно видно, что импорт превалирует над экспортом, что в общем-то говорит не в пользу турецкой экономики. Но в Турции объем импорта традиционно превышает свой импортный аналог, что видно из приведенной таблицы.

Внешняя торговля товарами Турции с 2007 по 2017 гг., в млрд долл. США в текущих ценах Год Экспорт Импорт Сальдо 2007 107,2 170,0 -62,7 2008 132,0 201,9 -69,9 2009 102,1 140,9 -38,7 2010 113,8 185,5 -71,6 2011 134,9 240,8 -105,9 2012 152,4 236,5 -84,0 2013 151,8 251,6 -99,8 2014 157,6 242,1 -84,5 2015 143,8 207,2 -63,3 2016 142,5 198,6 -56,0 2017 156,9 233,8 -76,8