Убийца молодого азербайджанца просит у Путина защиты

Убийца гражданина Азербайджана Анатолий Грудистов просит президента России Владимира Путина вмешаться в его судебное дело.

История Грудистова довольно известная. Летом 2019 года он вмешался в конфликт возле ночного клуба на площади Пушкина в Иванове. Он выстрелил в молодого гражданина Азербайджана из травматического оружия и убил его наповал.

Суд согласно вердикту присяжных сначала отпустил Анатолия Грудистова, но в результате повторных слушаний дела признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил к 8 годам колонии строгого режима.