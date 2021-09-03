Марк Меировиц отвечает на вопрос haqqin.az: «Почему США не удалось возродить Афганистан, как Германию или Японию?»

Сегодняшний собеседник haqqin.az - доктор Марк Меировиц, профессор гуманитарных наук в Морском колледже SUNY в Нью-Йорке. Он специализируется на внешней политике Турции, американо-турецких отношениях и турецко-израильских отношениях, а также на истории Америки, американской внешней политике и конституционном праве. Также преподавал в Стамбульском Техническом Университете.

Марк Меировиц: Американцы очень обеспокоены недавним нападением на аэропорт Кабула, в результате которого погибли тринадцать американских солдат. И американцы также очень обеспокоены будущим народа Афганистана. В частности, будущим тех афганцев, которые помогали Америке. Теперь мы должны помочь нашим друзьям в максимально возможной степени. И, конечно, мы очень огорчены гибелью афганских мирных жителей в аэропорту.

- В России говорят, что США проиграли войну терроризму. Почему Америке не удалось реформировать Афганистан, как Америка сделала с нацистской Германией и Японией?

- Это хороший вопрос. Оглядываясь назад, можно сказать, что главной целью Америки в Афганистане было предотвратить рост терроризма, в частности, в ответ на теракт 11 сентября. Речь шла не столько о реформировании Афганистана, хотя за последние 20 лет мы стали свидетелями развития в этой стране гражданского общества, включая право женщин учиться в университетах, школах и иметь возможность работать на различных должностях. И с американской точки зрения это было очень важно.

Сравнение с нацистской Германией и Японией на самом деле не совсем верно. Потому что в тех странах это было в контексте Второй мировой войны, и это совсем не то же самое. И я не думаю, что Америка хотела реформировать нацистскую Германию и Японию. Просто эти общества смогли выйти из мировой войны как изменившиеся общества. Этого не произошло в Афганистане. Из-за множества задействованных сил и факторов.

- Могут ли «Исламское государство», «Аль-Каида» и другие террористические организации вернуться в Афганистан после ухода США?

- Я думаю, что ответ на это очень прост. Похоже, что ИГИЛ вернулось в Афганистан. Итак, мы снова столкнулись с этой проблемой. И куда мы пойдем дальше, неизвестно с точки зрения будущих событий.

Наиболее актуальным в настоящее время является вывод и эвакуация из Афганистана афганцев, которые были друзьями Америки, переводчиками и подрядчиками. Это самая насущная проблема. То, что происходит в будущем, станет мировой проблемой, региональной проблемой, которую должны решить все страны в Организации Объединенных Наций, чтобы попытаться понять, что происходит. Соединенным Штатам необходимо работать с Россией, Китаем, Пакистаном и другими странами, с Турцией, чтобы попытаться понять, как бороться с этой возрождающейся новой угрозой со стороны ИГИЛ.

- Почему НАТО не поддержало Ахмада Масуда в Панджшере? Как изменить Афганистан при талибах и возможны ли конфликты с соседними странами?

- Это большой вопрос. Я хочу сначала обратиться к проблеме Ахмада Масуда. Мы пока не знаем, в каком положении находится оппозиция. И мы действительно мало что слышали от американских пресс-секретарей и представителей официальных структур о том, что нам делать с этой оппозицией. Итак, я думаю, что ответ на это таков: НАТО, США, Евросоюз, Большая семерка пытаются понять, как стабилизировать ситуацию, которая сейчас очень, очень и очень плохая.

Теперь о талибах. Я думаю, что ответ на это таков: теперь, когда Талибан будет контролировать страну, им придется ею управлять, и им нужно управлять так, как они обещали. И я думаю, что есть такое выражение - «Слова необходимо подкреплять делами», а не просто делать заявления. Они должны делать то, что сказали. То есть должны позволить женщинам работать и учиться в университетах, а также дать людям свободу самовыражения. Теперь талибы главные. Многие могут сказать, что в первый раз, когда они были у власти, произошла эта ужасная террористическая атака. Я считаю, что им нужно действовать сообща, организовываться, управлять справедливо и свободно. Я бы также сказал, что Соединенные Штаты и Пакистан, Россия, Китай, Организация Объединенных Наций, все эти страны должны работать с Талибаном, чтобы это произошло. И все, что нужно сделать, нужно делать коллективно в глобальном масштабе. Потому что мы не можем просто бросить афганский народ или Афганистан на произвол судьбы. И еще нам нужно стабилизировать ситуацию. Но мы не знаем, что будет в будущем. Но реакция на это в Америке и во всем мире состоит в том, что все потрясены и расстроены этим ужасным событием.