Паралимпиада завершилась. У Азербайджана фантастический результат!
Паралимпийские игры в Токио завершились. Сборная Азербайджана показала исторический результат, завоевав 14 (!) золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали.
В общекомандном зачете наша команда заняла невероятно высокое 10-е место, пропустив вперед Китай, Великобританию, США, Россию, Нидерланды, Украину, Бразилию, Австралию и Италию. Причем итальянцам мы уступили лишь по количеству серебряных наград – по золотым у нас с ними равенство.
14 золотых медалей в Токио – это больше, чем за пять предыдущих Паралимпиад вместе взятых. В Атланте-1996 и Сиднее-2000 наград высшей пробы у нас не было, а в Афинах-2004 и Пекине-2008 у Азербайджана было по два золота, в Лондоне-2012 – четыре, в Рио-2016 – одно. То есть до Токио на счету наших паралимпийцев было девять золотых медалей, в Японии же у нас сразу 14 чемпионов.
На пяти предыдущих Играх Азербайджан завоевал 38 медалей, а в одном только Токио ровно половину – 19. Всего на счету нашей страны 57 наград – 23 золотые, 19 серебряных и 15 бронзовых.
Возвращаясь к общекомандному зачету, стоит сказать, что предыдущим наилучшим результатом для сборной Азербайджана было 27-е место на Играх в Лондоне.
Теперь о спортсменах. 3 золота из 14-ти завоевал пловец Роман Салей. Натурализованный белорус стал первым в истории Азербайджана 3-кратным паралимпийским чемпионом. Также на высшую ступень пьедестала почета поднялись: Вели Исрафилов (плавание), Шахана Гаджиева, Вугар Ширинли, Севда Велиева, Ханым Гусейнова, Дурсалаф Керимова, Гусейн Рагимли (все – дзюдо), Гамид Гейдари, Эльвин Астанов, Ламия Велиева, Орхан Асланов (легкая атлетика).
Единственное серебро завоевала легкоатлетка Ламия Велиева, а бронза в активе Пярвина Мамедова (пауэрлифтинг), Намика Абаслы и Ильхама Закиева (оба - дзюдо) и Саида Наджафзаде (легкая атлетика).
Два наших спортсмена установили в Токио мировые рекорды. Гамид Гейдари метнул копье на ранее недостижимые 51,42 метра, а Эльвин Астанов толкнул ядро на 8,77 метра, что также стало лучшим результатом в истории.
Пловец Вели Исрафилов и бегунья Ламия Велиева установили рекорды Паралимпийских игр соответственно на дистанциях 100 и 400 метров.
Итак, Азербайджан показал на Паралимпиаде в Токио фантастический результат! И мы еще долго будем изучать это феноменальное достижение, явно диссонирующее с провальным выступлением в Токио олимпийской сборной Азербайджана.