Паралимпиада завершилась. У Азербайджана фантастический результат!

В общекомандном зачете наша команда заняла невероятно высокое 10-е место, пропустив вперед Китай, Великобританию, США, Россию, Нидерланды, Украину, Бразилию, Австралию и Италию. Причем итальянцам мы уступили лишь по количеству серебряных наград – по золотым у нас с ними равенство.

14 золотых медалей в Токио – это больше, чем за пять предыдущих Паралимпиад вместе взятых. В Атланте-1996 и Сиднее-2000 наград высшей пробы у нас не было, а в Афинах-2004 и Пекине-2008 у Азербайджана было по два золота, в Лондоне-2012 – четыре, в Рио-2016 – одно. То есть до Токио на счету наших паралимпийцев было девять золотых медалей, в Японии же у нас сразу 14 чемпионов.

На пяти предыдущих Играх Азербайджан завоевал 38 медалей, а в одном только Токио ровно половину – 19. Всего на счету нашей страны 57 наград – 23 золотые, 19 серебряных и 15 бронзовых.

Возвращаясь к общекомандному зачету, стоит сказать, что предыдущим наилучшим результатом для сборной Азербайджана было 27-е место на Играх в Лондоне.