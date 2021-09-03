Жители Ханкенди задаются вопросом: а может, нам стоит вернуться под управление Азербайджана?

А тем временем оставшимся без воды жителям Ханкенди ее доставляют машинами с помощью российских миротворцев. По словам Погосяна, одна из рек, питающих Степанакерт, полностью высохла, две другие сейчас дают по 10 литров воды в секунду, другая, которая раньше давала по 95-100 литров, сейчас дает 30 литров.

Жители Ханкенди все еще страдают от дефицита питьевой воды. Командование российских войск все еще бессильно в решении проблемы с водоснабжением в городе. Об этом Спутнику Армении заявил директор компании "Водоканал" Гагик Погосян.

"Мы разместили 26 полиэтиленовых баков в районах, где не хватает воды, у многоквартирных и частных домов. В 24-часовом режиме мы заполняем эти баки, чтобы население могло брать оттуда воду",- отметил Погосян.

Водоснабжение, по его словам, восстановится лишь, когда начнутся дожди. По словам Погосяна, такого 30 лет не было, чтобы столько времени, 53 дня, не шли дожди. По прогнозам синоптиков, в 2020-21 годах осадков должно было быть 400-450 миллиметров, в этом году пока выпало 200, почти как в пустыне.

А тем временем, армянские СМИ пишут об активных восстановительных работах в Шуше, строительстве новой электростанции и о беспрерывном водоснабжении освобожденного азербайджанского города. Некоторые из армянских жителей Ханкенди задаются в соцсетях вопросом: а может, чтобы обрести человеческое существование нам нужно вернуться под управление азербайджанских властей? На фоне беспрецедентного возрождения Карабаха, рано или поздно все армянское население Ханкенди осознает безальтернативность скорейшей реинтеграции в азербайджанское общество.